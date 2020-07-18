الرس 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسأعلن التجمع الصحي بالقصيم عن إطلاق مبادرة خدمة برمجة القوقعة عن بُعد في مستشفى الرس العام ، وذلك للمرضى المستفيدين ممن لديهم متابعة في المستشفيات خارج المنطقة .وتهدف المبادرة إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية للمستفيدين، وذلك ضمن الجهود التي يبذلها التجمع الصحي، حرصاً على سلامتهم وتطبيقاً للإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، ولتخفيف عناء السفر على المرضى وذويهم.وأبان التجمع أن الخدمة متاحة حالياً بشكل تدريجي للمرضى حيث تم تقديم الخدمة لأول مستفيد يوم الخميس الماضي.الجدير بالذكر أن هذه الخدمة يتم تقديمها في عيادة السمعيات بواسطة أخصائي السمعيات والتخاطب، وأخصائي الأنف والأذن والحنجرة، بالتنسيق مع المستشفى المعالج ويمكن للمريض طلب البرمجة عن بعد من المركز الذي تمت به زراعة القوقعة، كما أن بإمكان الراغبين من المستفيدين بعمل برمجة للأجهزة التواصل على الرقم 0503292548 لتنسيق بين المستشفى الزارع وعيادة السمعيات.// انتهى //18:55ت م0098