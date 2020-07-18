مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واستعقد قيادة أمن الحج بالأمن العام بدءا من يوم غد الأحد عدداً من المؤتمرات الصحفية لشرح خططها وتنظيماتها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام 1441هـ، وذلك بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمكة المكرمة .وسيتم خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي يعقد في تمام الساعة الرابعة من مساء غدٍ الأحد، تسليط الضوء على الخطط الأمنية لمداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمشاركة قيادة قوات الجوازات .//انتهى //19:18ت م0099