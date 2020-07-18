عام / مكافحة المخدرات : القبض على شخص وثق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 1441/11/27 هـ الموافق 2020/07/18 م واس
الرياض 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لبيع وترويج المخدرات وتعاطيها، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن ، بمدينة جازان ، وثق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي ، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.
// انتهى // 19:21ت م
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