الرياض 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بناءً على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد ، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (200) مخالفٍ لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.// انتهى //20:08ت م0108