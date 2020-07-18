عام / شرطة الرياض : تغريم 200 مخالف لعدم ارتدائهم الكمامات
السبت 1441/11/27 هـ الموافق 2020/07/18 م واس
الرياض 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بناءً على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد ، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (200) مخالفٍ لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.
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20:08ت م
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