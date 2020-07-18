سكاكا 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واستفقد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان مشروع نفق وجسر طريق الملك خالد بمدينة سكاكا، لمتابعة سير الأعمال بالموقع، مستمعا من القائمين على المشروع إلى شرح عن مراحل الإنجاز، والأعمال التي ستنفذ خلال شهر أغسطس المقبل، وتشمل الانتهاء من صب قواعد الجسر والبدء بأعمال الحوائط الساندة، وأعمال الكمرات، ومواصلة أعمال الحفر للنفق من الجهة الشمالية ومنطقة الدوار وأعمال القواعد المسلحة.ووجه الشرعان بتنفيذ المشروع وفق مواصفات الجودة والسلامة المعتمدة، وتذليل أية عقبات إن وجدت، مؤكدا أهمية إنجاز المشروع في وقته المحدد دون تأخير، لخدمة المستفيدين.ويتضمن المشروع إنشاء نفق عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري (دوار الزيتونة)، بطول 750 مترا، وعرض 21 مترا ، ويشتمل على حارتين في كل اتجاه وجزيرة وسطية بعرض مترين وأرصفة جانبية في الاتجاهين وطريق خدمة مكون من حارتين في كل اتجاه بعرض 11.3 مترا ليصبح العرض الكلي للطريق 44 مترا، كما يتضمن جسرين علويين فوق النفق في منسوب الدوار.ويشتمل المشروع كذلك على إنشاء جسر عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك سلمان، (دوار تاج الصحة)، بطول 705 أمتار وعرض 17.22 مترا، ويشتمل على حارتين للطريق في كل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرة وسطية وأرصفة جانبية في الاتجاهين وطريق خدمة حارتين في كل اتجاه ليصل العرض الكلي للطريق إلى أكثر من 39 مترا.وأكد أمين الجوف في ختام جولته حرص الأمانة على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية كافة بأفضل معايير الجودة والسلامة، لخدمة المواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف،وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 في القطاع البلدي.// انتهى //20:46ت م0110