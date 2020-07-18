الرياض 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسقلص أتالانتا آماله في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد اكتفائه بنقطة التعادل على أرض فيرونا 1-1، اليوم في افتتاح الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة.وتقدم أتالانتا عن طريق لاعبه زاباتا عند الدقيقة (50)، وعادل لفيرونا، ماتيو بيسّينا، في الدقيقة (59).وارتفع رصيد "أتالانتا إلى 71 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس "المتصدر " الذي لعب مباراة أقل ويواجه ضيفه لاتسيو بعد غدٍ الاثنين في قمة الجولة وختامها .// انتهى //20:48ت م0111