الجزائر 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسأوقفت وحدات من الجيش الجزائري 11 شخصًا بين مهربين ومهاجرين، بمدينتي ببرج باجي مختار وتلمسان الجزائريتين.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن عناصرها بمدينة برج باجي مختار أوقفت 6 مهربين، وصادرت منهم سيارتين رباعيتي الدافع، ودراجتين ناريتين، وتسع مولدات كهربائية، وعشر مطارق ضغط، وثلاثة أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب .وأضاف أن عناصر أخرى من الجيش أوقفت 5 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، بمحافظة تلمسان.ولفت البيان النظر من جهة أخرى إلى أن عناصر من الجيش دمرت سبع قنابل تقليدية الصنع، بعد كشفها بمحافظة تبسة.// انتهى //20:55ت م0112