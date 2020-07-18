أبها 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسواصلت جامعة الملك خالد تقديم الفصل الصيفي عن بُعد لأكثر من 29500 طالب وطالبة في مختلف تخصصات ومقرات الجامعة في أبها ومحافظات منطقة عسير، بواقع 653 مقررًا دراسيًّا يقدمها 594 عضوا وعضوة هيئة تدريس في 1678 شعبة.وأوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري أنه في ضوء مقاييس نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية خلال الأسبوع السابع من الفصل الصيفي 1441هـ (21 – 25 ذي القعدة) بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا الدخول 107366 كما بلغ عدد التقييمات 127903 وعدد لوحات النقاش 11890 فيما بلغ عدد الملفات التي استعرضت 578 وعدد جلسات الفصول الافتراضية 1143 وعدد الحاضرين في جلسات الفصول الافتراضية 13005.وفي مجال الدعم الفني أوضح الأحمري أن بلاغات الدعم بلغت 213 بمختلف وسائل الدعم، وفي مجال التدريب نفذت العمادة خلال الأسبوع السابع دورة لأعضاء هيئة التدريس بعنوان "اسأل لتتمكن في الاختبارات الإلكترونية ومركز التقديرات" حضرها 110 أعضاء هيئة تدريس من الرجال والنساء.كما واصلت قناة تمكين جهودها في تقديم الخدمات التعليمية حيث بلغ عدد "الفيديوهات" منذ بداية الفصل الصيفي 277 وحققت القناة 25976 مشاهدة في 813 ساعة.// انتهى //20:59ت م0113