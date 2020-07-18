أبها 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسيختتم ملتقى آفاق معرفية الصيفي الافتراضي بجامعة بيشة فعالياته الثلاثاء المقبل بعد خمسة أسابيع من الفائدة المعرفية والبرامج التدريبية استفاد منها ١٤٠٣٨ مشاركًا ومشاركة حضروا الفعاليات على مدى أربعة أسابيع ابتداءً من 1ذي القعدة.ويأتي تنظيم الجامعة ملتقى "آفاق معرفية" الصيفي ضمن برامج مبادرة إمارة منطقة عسير "حسن الوفادة" في نسختها الثانية، حيث يضم الملتقى أكثر من ١٢٦ فعالية ثقافية واجتماعية وصحية وتقنية عبر الوسائط الإلكترونية المعتمدة.ويهدف الملتقى إلى تعزيز جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا، من خلال استثمار الإجازة الصيفية لتنمية قدرات أفراد المجتمع وقطاعاته ومنسوبي الجامعة، بجانب تعزيز الشراكات المجتمعية، وتعميق التواصل والتفاعل والتكامل بين القطاعات الخدمية كافة في المنطقة، وتطوير مهارات الأفراد في التعامل مع مختلف المواقف والأزمات بشكل إيجابي، واستثمار القدرات والإمكانات لتحقيق رسالة الجامعة، بمشاركة نخبه من المتخصصين والخبراء المعتمدين.// انتهى //20:59ت م0114