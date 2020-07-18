مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واستفقَّد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص "اليوم" المشروعات التنموية المُنفَّذة بمدينة مكة المكرمة، للتأكد من سير الأعمال ونِسب الإنجاز والاطلاع على مراحل العمل وفقاً لما خُطِّط له.واطَّلع معاليه على مشروع ربط امتداد طريق الملك خالد بطريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (الدائري الرابع) الذي يبلغ طوله 420 متراً وعرضه 32 متراً على امتداد الجزيرة الوسطية البالغ عرضها 3,60 متراً، وبلغت أعمال الإسفلت المُنفَّذة بالمشروع 555 متراً مكعباً و أعمال القطع الصخري 460,000 متر مكعب، و وصلت نسبة إنجاز هذا المشروع إلى 98 %.وضمن الجولة التفقُّدية تابع "معاليه" سير أعمال مشروع إنشاء كُبري تقاطع سوق الهجرة مع طريق المدينة المنورة، حيث يبلغ طول الجسر 700 متر وعرض الجسر الواحد 20 متراً، تتوسطه جزيرة وسطية بعرض 8 أمتار، وبلغت أعمال الإسفلت المُنفَّذة بالمشروع 13,800 متر مكعب و وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 92 %.عقب ذلك ‬تفقَّد مشروع تقاطع طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مع طريق المدينة المنورة، حيث يبلغ طول الاتجاه الواحد فيه 17,49 كيلومترا، بجزيرة وسطية يبلغ عرضها 17 متراً، وبلغت أعمال الإسفلت المُنفَّذة بالمشروع 17،800متر مكعب، و وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 96 %.واختتم "معاليه" الجولة بالوقوف على سير أعمال مشروع معالجة الواجهات بالأحياء العشوائية "المرحلة الثانية" في حي الخنساء، على امتداد شارع الخنساء العام، الذي يتجاوز طوله أكثر من 2 كيلومتر بعرض 40 متراً، كما طور 320 مبنىً على امتداد الشارع، واختيرت الألوان والمواد المستخدمة بعناية من خلال الثقافة التراثية المعمارية، إضافةً إلى تأهيل الأرصفة وتركيب 300 عمود للإنارة.وفي نهاية الجولة ثمَّن "معاليه"الجهود المبذُولة من قِبل وكالة المشروعات بأمانة العاصمة المقدسة، مشدداً على ضرورة تنفيذ مشروعات أمانة العاصمة المقدسة وفق الجدول الزمني المعتمد، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه عملية تنفيذ الأعمال حتى تسهم هذه المشروعات في خدمة السكان من مواطنين ومقيمين وتحسن جودة الحياة بالعاصمة المقدسة.// انتهى //21:21ت م0118