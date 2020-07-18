كيب تاون 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسقلصت جمهورية جنوب أفريقيا أيام الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد من 14 يومًا إلى 10 أيام ، وبأثر فوري على الرغم من ارتفاع حالات الإصابات في البلاد.وأعلن القرار اليوم، وزير الصحة الجنوب أفريقي، زويلي مكيزي، الذي قدم إحاطة افتراضية حول استجابة البلاد للوباء، لافتاً النظر إلى أن الأمر عادة ما يستغرق ستة إلى ثمانية أيام بالنسبة للأشخاص المصابين /بكوفيد-19/ لإظهار الأعراض.وأضاف أن وزارته تفكر في تقصير فترة الحجر الصحي إلى ثمانية أيام.وسجلت جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ،13373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات تسجل في البلاد، إلى جانب تسجيل 135 حالة وفاة جديدة في الفترة نفسها.// انتهى //21:53ت م0120