طريف 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسبدأت جمعية طريف الخيرية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، توزيع كسوة عيد الأضحى على الأسر المستفيدة من خدماتها المسجلين لدى الجمعية، ضمن مشروع ‫تكافل‬، بالتعاون مع الإسكان التنموي.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن مطر الحازمي أن الجمعية بدأت بتوزيع كسوة عيد الأضحى على مستفيديها، إضافة إلى توزيع بطاقات شرائية "سنابل الخير" وحقائب وقائية، لافتاً الانتباه إلى أن عدد المستفيدين بلغ 400 مستفيد، بتكلفة إجمالية تصل إلى 300 ألف ريال.// انتهى //21:54ت م0121