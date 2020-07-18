نواكشوط 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا، الدكتور هزاع بن زبن المطيري، اليوم، بمعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد بمكتبه بالعاصمة نواكشوط.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسُبل دعمها وتعزيزها.وأشاد معالي وزير الخارجية الموريتاني خلال اللقاء بدور المملكة العربية السعودية الرائد في كل القضايا الدولية والعربية، وكذلك بمستوى الدعم المستمر من المملكة لجهود موريتانيا في مجالات التنمية، وفي مجال تعزيز الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل.// انتهى //22:03ت م0124