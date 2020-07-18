الأحساء 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليه 2020 م واستنظم هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة الأحساء غداً ، برنامجا تدريبياً لرفع مستوى الجودة في الإعلام، بما يضمن الإسهام في مواكبة التطورات المتلاحقة في التقنيات الإلكترونية للإعلام، والمساعدة في توفير وتنظيم المعلومات والبيانات للإعلاميين بطريقة احترافية من خلال الاستفادة من التطبيقات والبرامج الإلكترونية.ويتضمن البرنامج الذي يستمر خمسة أيام، خمس محاضرات، وتطبيقا عمليا، بعناوين مختلفة، تتضمن استكشاف القصص والمصادر، التحقق من الأخبار والصور ومقاطع الفيديو، والسرد القصصي باستخدام الخرائط ، والعروض البصرية لصحافة البيانات، إضافة إلى التدريب المباشر.// انتهى//22:38ت م0127