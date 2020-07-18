القاهرة 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 698 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 63 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة شُفيت، و 4251 حالة وفاة.//انتهى//23:49ت م0133