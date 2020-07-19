كيب تاون 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسأعرب برلمان جمهورية جنوب أفريقيا، عن قلقه البالغ حيال تصاعد التوتر في الضفة الغربية، في أعقاب إعلان إسرائيل خطتها لضم أجزاء من أراض تابعة للسلطة الفلسطينية.ولفتت رئيسة لجنة التعاون والعلاقات الدولية في برلمان جنوب أفريقيا، تاندي ماهامبيهلالا، في بيان صدر اليوم، النظر إلى ما يجري في الضفة الغربية من موت مواطنين أبرياء، من بينهم أطفال مع تصاعد التوتر ، بينما يحاول العالم احتواء وباء فيروس كورونا.وأكدت دعمها للقرارات السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة والرامية لإحلال استقرار وسلام ، داعية الجيش الإسرائيلي مجدداً إلى وقف استهداف المواطنين الأبرياء، وخصوصاً الأطفال، وإنهاء أشكال العنف كافة ضد الشعب الفلسطيني.// انتهى //00:41ت م0137