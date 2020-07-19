صبيا 27 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 18 يوليو 2020م واسشاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة صبيا في حملة "خذوا حذركم" الوقائية والتوعوية التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.وتضمنت الحملة جولات ميدانية وتوعوية ومشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك في الوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة وتوزيع الكمامات والمعقمات والقفازات على رجال الأمن والمتسوقين والعمالة .وتهدف الحملة لتوعية شرائح المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية ، حيث شملت الحملة الميادين العامة والمراكز التجارية والطرق والشوارع بمحافظة صبيا .// انتهى//01:08ت م0138