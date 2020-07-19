الرياض 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واستأهل نادي أرسنال إلى نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم للمرة الحادية والعشرين في تاريخه بفوزه على مانشستر سيتي 2-صفر، اليوم على ملعب ويمبلي في لندن أمام مدرجات خالية في الدور نصف النهائي للمسابقة.وتمكن الغابوني أوباميانغ من تسجيل هدفي الفوز لأرسنال عند الدقيقتين 19 ، 71 .ويلتقي أرسنال المتوج بلقب أقدم المسابقات الكروية في إنجلترا 13 مرة (رقم قياسي)، في النهائي مع مانشستر يونايتد أو تشلسي اللذين يلتقيان غداً الأحد في نصف النهائي الآخر.// انتهى //01:08ت م0139