رياضي / أرسنال يتأهل إلى نهائي كأس إنجلترا بفوزه على مانشستر سيتي
الأحد 1441/11/28 هـ الموافق 2020/07/19 م واس
الرياض 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس
تأهل نادي أرسنال إلى نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم للمرة الحادية والعشرين في تاريخه بفوزه على مانشستر سيتي 2-صفر، اليوم على ملعب ويمبلي في لندن أمام مدرجات خالية في الدور نصف النهائي للمسابقة.
وتمكن الغابوني أوباميانغ من تسجيل هدفي الفوز لأرسنال عند الدقيقتين 19 ، 71 .
ويلتقي أرسنال المتوج بلقب أقدم المسابقات الكروية في إنجلترا 13 مرة (رقم قياسي)، في النهائي مع مانشستر يونايتد أو تشلسي اللذين يلتقيان غداً الأحد في نصف النهائي الآخر.
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