القاهرة 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسأعلن رئيس الهيئة المصرية الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم أن حصيلة أيام الترشح الثمانية لانتخابات مجلس الشيوخ المصري والتي انتهت اليوم وصلت إلى 912 مرشحا، بالنظام الفردي والقائمة معا.وقال في تصريح اليوم إن الهيئة ستعلن غدًا، القائمة المبدئية للمرشحين، لمدة ثلاثة أيام، على أن تبدأ في ذات الوقت مرحلة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري المصرية.//انتهى//01:30ت م0141