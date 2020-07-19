مقديشو 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسنفذ الجيش الصومالي بدعم جوي فرنسي عملية عسكرية على مواقع حركة الشباب الإرهابية بجنوب البلاد.وأفادت وسائل إعلام صومالية، أن العملية العسكرية التي جرت بفضاء جيليب جنوب البلاد أسفرت عن مصرع 18 من العناصر الإرهابية من بينهم قياديان.يُذكر أن آخر مرة قدمت فيها فرنسا الدعم للجيش الصومالي في عملياته الأمنية، كانت خلال شهر يناير 2013.// انتهى //02:02ت م0142