نواكشوط 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسأعلن مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية الموريتاني، محمد محمود ولد اعلي محمود، عن تسجيل 103 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأربع والعشرون ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5813 حالة مؤكدة في البلاد.وأفاد بيان صادر عن المسؤول الصحي، حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في موريتانيا، انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 800 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا انه تم تسجيل 126 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 3279 شخصًا.ولفت إلى تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا، ليصبح عدد المتوفين 153 حالة وفاة، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الوباء في موريتانيا يوم 14 مارس الماضي.// انتهى //02:15ت م0143