واشنطن 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 74,710 إصابة مؤكدة و 918 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,630,587 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 138,782 حالة وفاة.// انتهى //02:34ت م0145