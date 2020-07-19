طرابلس 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تمديد حظر التجول من الساعة الـ9 مساء إلى الساعة الـ6 صباحاً لمدة 15 يوماً ، مع قفل الحدود الإدارية بين المدن ومنع تنقل المواطنين بينها، وأشار القرار إلى استمرار حظر التجمعات والمناسبات الاجتماعية والدينية والوطنية، وحظر استعمال وسائل النقل الجماعي، إضافة إلى إغلاق الأسواق الكبرى.واشارت الصحف إلى استنكار النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري تقاعس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتراخيها عن تحمل مسؤوليتها، مشددا على ضرورة أن تقوم البعثة بواجبها، مشيرا إن البعثة الأممية تقف مثل المشاهد عن قرب تراقب مثل غيرها، وتنتظر أن تسوء الأوضاع أكثر في ليبيا، في ظل ما يشوب الوضع العام من ارتباك وعدم استقرار.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، مبينة حالة التحشيد التي تشهده منطقة سرت الجفرة بعد ان أعلن من قبل قوات الوفاق حيث توافدت أرتالٍ مُدججة بالأسلحة الثقيلة والمعدات اللوجستية والعسكرية إلى تمركزات» قواتها، محذرة من إندلاع حرب اقليمية على الأراضي الليبية وخاصة في منطقة الهلال النفطي قد تدمر الاقتصاد الذى يعتمد عليه الليبيين .ونقلت الصحف بيان مشترك لقادة فرنسا وإيطاليا وألمانيا، أنهم “مستعدون للنظر” في فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر الأسلحة في ليبيا ، موضحة أن وجاء في البيان، “نحث جميع الجهات الأجنبية على إنهاء تدخلها المتزايد والاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.”وعرجت الصحف على بيان وزارة الخارجية المصرية، وإبداء “اندهاشها” من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية، بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا، مستغربة مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة.// انتهى //07:05ت م0009