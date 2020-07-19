كانبيرا 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واساعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الاسترالية دانيال اندروز ان ارتداء قناع الوجه في الخارج سيصبح إلزاميًا في الولاية اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء القادم بعد أن سجلت الولاية 363 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في ال 24 ساعة الماضية، وتسجيل ثلاثة حالات وفاة لرجلان وامرأة جميعهم في التسعينات من العمر، ليرتفع عدد الوفيات في الولاية إلى 38 وفي استراليا الى 122 حالة وفاة.واعلن اندروز عن فرض غرامة مالية بقيمة 200 دولار استرالي بحق الذين يخالفون قرار ارتداء قناع الوجه.// انتهى //07:13ت م0010