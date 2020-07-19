الرياض 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يطمئن على صحة أمير الكويت هاتفياً.فيصل بن سلمان يؤكد أهمية تسريع الإسكان التنموي ومنح الأولوية للأسر المحتاجة.أمير القصيم يكرّم الدخيل الله والراجحي واللحيدان ويرعى ملتقى رفق الأسري.محافظ شقراء يجتمع بلجنة متابعة أزمة كورونا.2565 حالة مؤكدة.. و3057 حالة تعافٍ جديدة من كورونا.رئيس الوزراء العراقي يزور المملكة الأسبوع المقبل.الشورى.. الذراع التشريعية للدولة في كبح البطالة وتجويد أنظمة الخدمة.المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء الاثنين.خمس جهات حكومية تشارك في مبادرة سلطان بن سلمان لخدمة مساجد الطرق.مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته لـ170 ألف مراجع.سليل الخميني.. نكث العهد وانقلب على العروبة.رومانسكي: تمديد حظر تسلح إيران ضرورة لضمان أمن دول الخليج العربي.الاحتلال يصادق على اتفاقية مد خط أنابيب الغاز إلى أوروبا.احتجاجات الإيرانيين تطل من جديد.// يتبع //07:20ت م0011