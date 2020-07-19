وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التجارة العالمية ) : نجح مرشح المملكة لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية محمد التويجري يوم الجمعة الفائت في تشخيص الحالة الراهنة للمنظمة وما تعانيه من مشكلات وأزمات أضرت بأدائها العام، وأربكت حركة التجارة العالمية، ولكنه في الوقت نفسه، أراد أن يطمئن الجميع بأنه إذا ما تولى المنصب، فإن لديه برامج وخططاً ورؤية خاصة، تمكنه من إعادة ترميم المنظمة، وإعادة الهيبة إليها بإيجاد توافق بين جميع الأعضاء، في إشارة -على ما يبدو- إلى الدول المتنافرة اقتصادياً، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية والصين.وأضافت :وخلال المؤتمر الصحافي العالمي الذي عقده في جنيف لعرض رؤيته، استخدم التويجري عبارات دقيقة لا تحتمل التأويل أو الفهم الخاطئ، للتأكيد على أهمية أن تنهض منظمة التجارة العالمية من جديد، ولكن بسياسات جديدة، وآليات عمل مختلفة تتواكب مع التطورات العالمية، يشارك جميع الأعضاء في صياغتها، وهي رسالة من التويجري إلى من يهمه الأمر بضرورة ترسيخ العدل والشفافية داخل المنظمة، بأن يكون لجميع الأعضاء صوت مسموع ودور في تحديد توجهات المنظمة وأولوياتها، دون محاباة لعضو على حساب عضو آخر، وهو ما افتقدته المنظمة في السنوات الأخيرة بسبب سطوة بعض الأعضاء على البقية.ورأت أن حديث التويجري أمام العالم اتسم بالوضوح والشفافية وأيضاً الواقعية، ويتجسد هذا في تحذيراته بأن المنظمة تعيش حالياً حالة ركود، وأنه ليس هناك مفر من الإصلاح الشامل، الذي وصفه بأنه ليس خياراً بل ضروري جداً أكثر من أي وقت سبق، نظراً لما يمر به العالم من تغيرات كبيرة أثرت على انسياب التجارة العالمية.وأردقت :ولكنه بعد ذلك بدقائق، زرع الأمل في نفوس الجميع، وعزز التفاؤل لديهم، بإمكانية أن تعود منظمة التجارة العالمية قوية وصاحبة هيبة كما كانت، خاصة عندما أكد أن نجاح المنظمة ينبع من توافق الأعضاء فيما بينهم، إذا ما بادروا بوضع أهداف واضحة ومسار وآلية لتحقيق الأهداف التي يأملونها بشكل دقيق.وبينت أن التويجري ضمّن كلماته عبارات، حدد من خلالها على وجه الدقة مسؤولياته ومهام عمله، إذا ما تم ترشيحه للمنصب، هذه المهام لا تتجاوز أن يكون بوصلة لرحلة أعضاء المنظمة للتحقق من بقائهم على الطريق الصحيح نحو أهدافهم دون انحراف، وأن يكون أيضاً حلقة الوصل الفاعلة للتوصل إلى تفاهمات بين الأعضاء، وتفعيل مسارات المفاوضات مع الاعتماد على آلية للحوكمة ومتابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس واضحة.وختمت:قدرة التويجري في عرض رؤيته بهذه الصورة الرائعة، تعزز من فرصة فوزه بهذا المنصب، ليكون أول سعودي وعربي ومسلم يقود منظمة التجارة العالمية.// يتبع //07:23ت م0012