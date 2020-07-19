وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تأثير المملكة في نمو الاقتصاد العالمي ): ما توليه المملكة العربية السعودية من الاستمرار في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية إستراتيجية لـلـدول الأعضاء بالمجموعة لـتعزيز الـدور المهم لـلـتجارة في دفع الـنمو الاقتصادي وتحقيق الـتنمية المستدامة، يمثل استشعار المملـكة لمسؤولياتها في ظل رئاستها لمجموعة دول العشرين في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، وتأكيدا على أهمية الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية ورعايتها وتطويرها للحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي.وأضافت أن ترشيح المملـكة الـعربية الـسعودية للمستشار في الـديوان الملـكي محمد بن مزيد الـتويجري لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يأتي امتدادا لدور المملكة في تفعيل التعاون الدولي واستشعارا لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالـية لـقمة الـعشرين، حيث تدعم المملكة الجهود الدولية للنهوض بالمنظمة وصياغة رؤية إستراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين لتعزيز دور الـتجارة في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وتأكيدا علـى دعم المملـكة الـكبير للنظام الـتجاري متعدد الأطراف ودور المنظمة الحيوي فيه، وعلى أهمية أن يكون هـذا النظام قويا لتعزيز الانفتاح التجاري، كما أنها خطوة مهمة نحو مواجهة التحديات الـتي يمر بها الاقتصاد الـعالمي بسبب تداعيات جائحة كورونا ودلالـة أخرى على أن المملكة عضو كبير ومؤثر في المجتمع الدولي من خلال حضورها وإسهاماتها الفاعلة في المؤسسات والمنظمات الدولية ومن بينها منظمة التجارة العالمية، وأن المملكة من الدول القيادية التي ساهمت بعد انضمامها لمنظمة الـتجارة العالمية في تطوير منظومة التجارة الدولية وعملت على تحسين بيئتها الاستثمارية عبر تعديل وتطوير الأنظمة واللوائح مما جعل المملكة من الدول الفاعله في المشهد الاقتصادي العالمي.وختمت:وحين نمعن في هـذه الحقائق نستدرك حرص المملكة انطلاقا من دورها المحوري ومكانتها العالمية على ضمان الازدهار والـرخاء الاقتصادي الـعالمي، ومساعدة الـدول الـنامية لتحقيق أهدافها الـتنموية وتجاوز الـتحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، فهو أحد الأسس التي تنطلق منها سياسات وإستراتيجيات ومبادرات المملكة الهادفة لضمان استدامة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، فالأمن والاستقرار الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في المشهد المرتبط بالأمن والاستقرار العالمي، وهو دور دأبت الدولة على أن تكون الرائدة والمبادرة فيه من بين دول العالم عبر مواقفها التاريخية المؤثرة وخاصة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين وتصديها لكافة الآثار التي ترتبت على جائحة كورونا المستجد وغيرها من التحديات.// يتبع //07:25ت م0013