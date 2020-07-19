وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( توازن الدور والمصالح) : في علاقاتها وسياستها الاقتصادية ، تحرص المملكة على توازن المصالح في مسارات متبادلة ، ومبدأ التعاون والحوار تجاه ملفات الاقتصاد وقضاياه العالقة ، خاصة ما يمس حركة التجارة العالمية ، ولذلك تملك رصيدا متميزا من العلاقات الجيدة والحضور المؤثر في كافة الدوائر ، والتقدير الواسع لجهودها، ومبادراتها لتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.وبينت :في هذا الإطار يتجلى الاهتمام الواسع بمرشح المملكة لرئاسة منظمة التجارة العالمية في ظرف دقيق ، حيث باتت في مفترق طرق بين أعباء الركود والانطلاقة المأمولة لمواكبة متغيرات متسارعة وملفات متشابكة ساخنة تهدد استقرار التجارة الدولية بنزاعات مؤثرة بين العديد من عواصم عالمية ، إضافة إلى تحديات وتداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي والتدفق التجاري ، لذا جاءت رؤية المستشار التويجري مرتكزة على منطلقات أساسية تستوعب مثل تلك التحديات وتوفير الإرادة الجماعية نحو مستقبل أفضل للاقتصاد والتجارة العالمية.وختمت:أيضا وفي إطار هذا النهج المستقر لسياسة المملكة ، تتواصل جهودها على رأس مجموعة العشرين لتتجاوز أزمة كورونا وفاتورتها الباهظة ، والاستفادة من دروسها في إرساء تماسك عولمي ، وقد نجحت المملكة بهذا الحشد القوي لدول المجموعة وخارجها في سرعة إنقاذ الاقتصاد العالمي بمبادرات تريليونية ، لولاها لكانت نتائج الأزمة خارج القدرة على التحكم والسيطرة.// يتبع //07:32ت م0015