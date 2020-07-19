المدينة المنورة 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - لهذا اليوم , تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة , وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ، ومحافظات الحناكية والعيص والمهد وبدر ووادي الفرع وينبع بالإضافة لارتفاع الموج بها .وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً و تستمر حتى الثامنة مساءً.// انتهى //09:41ت م0018