عام /" الأرصاد " تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الأحد 1441/11/28 هـ الموافق 2020/07/19 م واس
المدينة المنورة 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - لهذا اليوم , تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة , وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ، ومحافظات الحناكية والعيص والمهد وبدر ووادي الفرع وينبع بالإضافة لارتفاع الموج بها .
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً و تستمر حتى الثامنة مساءً.
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