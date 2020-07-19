نجران 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران .وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب ، وثار ، وحبونا، ويدمة ، وشرورة ، وخباش ، وتستمر حتى الساعة الـعاشرة مساءً - بمشيئة الله - .ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //10:08ت م0021