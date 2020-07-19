بغداد 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس.اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بردود الأفعال المؤيدة للإجراءات الحكومية الخاصة بالسيطرة على المنافذ الحدودية، مبرزة تأكيد هذه الجهات بأن هذه الخطوة ستوفر لخزينة الدولة موارد كبيرة، تتراوح بين 12 إلى 15 مليار دولار سنويا .ونوهت في هذا المجال اعتزام الحكومة الاتحادية إرسال وفد إلى أقليم كردستان قريبا للاتفاق على صيغة عمل مشتركة بشأن المنافذ الحدودية المرخصة و غير المرخصة الموجودة في الأقليم , و التنسيق بشأن صيغة عملها .وعرجت صحف اليوم على الموقف الوبائي في العراق مركزة على عزم وزارة الصحة فرض إجراءات وقائية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا بالتزامن مع رفع القيود وعودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي في عموم البلاد، مؤكدة أن اتباع التعليمات الوقائية أساسا لتخفيف القيود المفروضة .// انتهى //10:23ت م0028