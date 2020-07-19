رام الله 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تغطية أخبار فيروس كورونا حيث قررت الحكومة الفلسطينية استمرار العمل بالإجراءات الحالية للحد من انتشار الفيروس حيث تم تسجيل 6 وفيات و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين.وأبرزت الصحف مطالبة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مؤسسات المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياتها لردع إسرائيل ومساءلتها .وأشارت إلى دحض رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والمغتربين عمر عوض الله، المزاعم الإسرائيلية بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية تأجيل فتح التحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، مرجحًا بأن سيتم قريبًا.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المقدسي محمد أبو تركي ونجله عصام ، على هدم منزليهما، في خلة عبد بجبل المكبر في القدس المحتلة، فيما أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، عقب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين بمسيرة مناهضة للاستيطان فوق جبل صبيح التابع لأراضي بيتا جنوب نابلس.وأولت الصحف اهتمامًا بما أعتبره المقرر الأممي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني إهانة للعدالة ولسيادة القانون.وأوردت أقوال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، أن التصريحات الأمريكية الأخيرة التي دعت فيها واشنطن، نتنياهو بالإبقاء على فرص إقامة دولة فلسطينية حية، جاءت نتيجة رفض المجتمع الدولي بأسرة لمخطط الضم الإسرائيلي الذي يبتلع الضفة الغربية ويقضي على حل الدولتين في خرقٍ صارخ لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.ونشرت ما أعرب عنه برلمان جنوب أفريقيا، يوم أمس عن قلقه حيال تصاعد التوتر في الضفة الغربية عقب إعلان إسرائيل خطتها لضم أجزاء من أراض فلسطينية .// انتهى //10:25ت م0029