الخرطوم 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على مباشرة القوات المسلحة السودانية أمس بلاغات في مواجهة ناشطين قالت إنهم وجهوا إساءات للمنظومة العسكرية.ونقلت عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية – أوتشا- في السودان قوله: إن أكثر من 9.6 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشدة ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة .وعرجت على دعوة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات خلال اتصالات ورسائل رسمية لمؤسساتالمجتمع الدولي أمس، للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء والإداريين ومن شارفت محكوميتهم على الانتهاء، قبل فوات الأوان.واهتمت بالبيان المشترك لقادة فرنسا وإيطاليا وألمانيا الذي عبر عن استعدادهم للنظر في فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر الأسلحة في ليبيا.ونشرت صحف الأحد إعلان وزير الموارد المائية في العراق، أن بلاده ستواجه شحاً بالغاً في المياه إذا لم تبرم اتفاقيات مع تركيا المجاورةبشأن مشروعات أنقرة للري والسدود التي قللت من تدفق نهري دجلة والفرات إلى السهول الجافة للعراق.وأشارت إلى تضرر 2281 أسرة في 14 منطقة بإقليم سولاويسي، جنوب شرق إندونيسيا، بسبب فيضانات عارمة، ناجمة عن أمطار غزيرة اجتاحتها منذ حوالي أسبوع.و تابعت صحف السودان إجماع مشرعين دوليين في أوروبا والولايات المتحدة على ضرورة إدراج الاتحاد الأوروبي جماعة حزب الله اللبنانية منظمةً إرهابية، مشددين على أن هذا هو الطريق الوحيد والحل السريع لأزمة لبنان السياسية والاقتصادية.//انتهى//10:45ت م0030