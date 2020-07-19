القريات 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأقامت "صحة القريات" نقاط فرز بصري صحية في صالات مطار القريات لقياس درجة حرارة المسافرين، وذلك من خلال الكاميرات الحرارية والتأكد من سلامتهم.تأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد عودة الرحلات الداخلية.وقدَمت الطواقم الصحية في المطار الإرشادات والنصائح الوقائية اللازمة للمسافرين والقادمين بأهمية اتباع العادات الصحية والإجراءات والتدابير الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19" والحد من انتشاره، والمتضمنة الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين وارتداء الكمامات والقفازات وغسل اليدين وتعقيمها.ودعت صحة القريات المواطنين والمقيمين إلى الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.// انتهى //12:35ت م0056