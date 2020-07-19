القاهرة 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل مصر بـ 9ر1 مليار يورو لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأوضحت المشاط في بيان لها اليوم أن بنك الاستثمار الأوروبي وافق على توفير مبلغ 1ر1 مليار يورو لمصر كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل ٣ مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، بالإضافة إلى مبلغ ٨٠٠ مليون يورو قرضًا لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.وأشار البيان إلى أن التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر بلغت ما يقرب من 7ر9 مليار يورو على مدار السنوات الماضية، فيما تبلغ محفظة التعاون الحالية أكثر من 3ر2 مليار يورو.// انتهى //12:35ت م0058