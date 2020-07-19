الطائف 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس .نفذ 34 متطوعًا ومتطوعة من أعضاء فريق " غد " التطوعي بجامعة الطائف مبادرة :"لحياة بيئية أفضل"، يومي الخميس والجمعة الماضيين في حديقة الملك عبدالله بالمحافظة بدعم من عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالجامعة، وبالتعاون مع أمانة محافظة الطائف.وأوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف الدكتورة رنا بنت غازي زيني، أن مبادرة "لحياة بيئية أفضل" تهدف إلى تعزيز البيئة بالزراعة والمحافظة عليها، مشيرة إلى أن المتطوعين المشاركين في تنفيذ المبادرة جميعهم من طلاب وطالبات جامعة الطائف من جميع التخصصات.وأكدت على حرص جامعة الطائف، ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وفرقها التطوعية، على المشاركة الفاعلة في تنفيذ الحملات والأنشطة التطوعية والمجتمعية، وذلك تفعيلاً لمبادرتها "جامعة بلا أسوار".وأشار إلى أن جامعة الطائف عملت على تطوير وتفعيل منظومة العمل التطوعي، من خلال إشراف وحدة التطوع بالعمادة على المبادرات والأعمال التطوعية، والتي تشمل مجالات تطوعية متنوعة التطوع الصحي، والعام، والمهني، والبيئي.ونوهت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة إلى حرص جامعة الطائف على إعداد المتطوع إعداداً مثالياً من الجوانب جميع، من خلال دورات وورش عمل تمكنه من أن يصبح متطوعاً مثالياً يتسم بالأخلاقيات ويلتزم بالأنظمة, مشيرةً إلى دور "منصة العمل التطوعي" التي تشرف عليها العمادة في نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وتعريف المتطوعين بحقوقهم ومسؤولياتهم والتزاماتهم وأخلاقيات العمل التطوعي.// انتهى //12:42ت م0062