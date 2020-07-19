عام / سمو نائب أمير حائل يستقبل أمين عام مجلس شباب المنطقة

الأحد 1441/11/28 هـ الموافق 2020/07/19 م واس
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حائل 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد ‏العزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة بمكتبه ‏اليوم، أمين عام مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي .‏
وجرى خلال اللقاء متابعة أعمال المجلس وأنشطته .
وأكد سموه على ‏دور الشباب ومساهمتهم في التنمية من خلال رؤية المملكة 2030, مشيداً ‏بجهود المجلس ومنجزاته خلال الفترة الماضية، متطلعاً لبذل المزيد من ‏الجهد لخدمة شباب وشابات المنطقة.‏
وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور جمال الرويضي شكره لسمو أمير المنطقة ‏وسمو نائبه على دعمهم واهتمامهم بفئة الشباب ومساندتهم في جميع ‏أنشطتهم. ‏
// انتهى //
12:46ت م
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