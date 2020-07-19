عام / سمو نائب أمير حائل يستقبل أمين عام مجلس شباب المنطقة
الأحد 1441/11/28 هـ الموافق 2020/07/19 م واس
حائل 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة بمكتبه اليوم، أمين عام مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي .
وجرى خلال اللقاء متابعة أعمال المجلس وأنشطته .
وأكد سموه على دور الشباب ومساهمتهم في التنمية من خلال رؤية المملكة 2030, مشيداً بجهود المجلس ومنجزاته خلال الفترة الماضية، متطلعاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة شباب وشابات المنطقة.
وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور جمال الرويضي شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهم واهتمامهم بفئة الشباب ومساندتهم في جميع أنشطتهم.
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