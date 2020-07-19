جيزان 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، تنفيذ الجولة الدعوية السابعة هذا العام، بعنوان: (فضل عشر ذي الحجة) خلال الفترة من السادس والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، وحتى غرة شهر ذي الحجة القادم، يلقيها عدد من الدعاة في جوامع ومساجد محافظات المنطقة بعد صلاة المغرب.وتأتي هذه الجولة في إطار البرامج والمناشط التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في مختلف محافظات ومراكز منطقة جازان، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحث على استثمار الأوقات والأيام الفاضلة في الأعمال الصالحة.// انتهى //12:55ت م0066