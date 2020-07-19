جيزان 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واستنظم غرفة جازان الثلاثاء المقبل، لقاءًا افتراضيًا بعنوان " التعريف بالأمانة العامة واللجان الضريبية "، وذلك بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والأمانة العامة للجان الضريبية، عبر برنامج زوم الإلكتروني.ويتضمن البرنامج التعريف بالأمانة العامة واللجان الضريبية وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وإجراءات معالجة الدعاوي وتيسير الإجراءات، وذلك ضمن برامج الغرفة للعام الحالي.// انتهى //12:57ت م0068