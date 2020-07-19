إسلام آباد 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ، إحباط الأمن الباكستاني عملية إرهابية كبيرة في مدينة كراتشي واعتقال خلية مكونة من ستة أفراد .وسلطت الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تطبيق الإغلاق الذكي في جميع المدن الرئيسة.واهتمت بدعوة باكستان إلى ضرورة تعزيز التعاون وتضافر الجهود لمكافحة جائحة كورونا والتعامل مع الأزمة الاقتصادية المصاحبة لها.وتابعت سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني الذي دخل مرحلة إنشاء المناطق الصناعية، وعزم إسلام آباد وبكين على تنفيذ المشروع رغم التحديات الإقليمية.وأشارت إلى استمرار انتشار فيروس كورونا وتصدر الولايات المتحدة الأمريكية والهند باقي الدول بتسجيل إصابات قياسية.وتطرقت إلى الجهود الجارية لبدء جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان ضمن عملية السلام التي تهدف إلى التوصل إلى صيغة تفاهم تؤدي إلى إنهاء الحرب الجارية في أفغانستان منذ عقود.// انتهى //13:04ت م0069