جيزان 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسوقع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، وجمعية معين التطوعية لخدمة المجتمع، ممثلة في جمعية بنيان، اتفاقية تعاون مشترك ضمن مشروع " لنصونها " لصيانة ونظافة مساجد وجوامع المنطقة.وتضمنت الاتفاقية تحديد صيانة عدد من مساجد وجوامع مدينة جيزان، ومحافظات أبي عريش، وأحد المسارحة، وصبيا، وبيش، شاملة النظافة والسباكة والكهرباء.وأشاد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان أسامة بن زيد محمد مدخلي بنشاط الجمعية خدمة لبيوت الله.// انتهى //13:04ت م0070