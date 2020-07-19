الدمام 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واساختتمت جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر أمس الأول، فعاليات الملتقى الشبابي الذي نظمته عن بعد تحت عنوان "رواد ود"، بمشاركة نخبة من المدربين والمتحدثين بمجالات مختلفة.وأوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية ود نعيمة الزامل، أن الملتقى يهدف إلى دعم الشباب في فترة الإجازة الصيفية من خلال تنسيق وإعداد برامج متنوعة تركز على تنمية مهارات الشباب والفتيات وزيادة خبراتهم في اتخاذ القرارات المناسبة لمراحلهم العلمية ورفع الوعي لديهم بالمجال الاجتماعي والرياضي والثقافي وكيفية استغلال أوقاتهم بما ينفعهم ويحقق أثرا إيجابيا بتحقيق مسؤوليتهم المجتمعية.وأشارت أن الملتقى تضمن ورش تدريبية لتأهيل الشباب والفتيات للمرحلة الجامعية خاصة ولمختلف المراحل التعليمية عامة، وندوات مجتمعية، مؤكدةً حرص الوحدة الشبابية على تفعيل دورها في خدمة الشباب والفتيات والسعي لتأهيلهم وتطويرهم ورفع الوعي المجتمعي لديهم بمختلف المجالات الحياتية.// انتهى //13:40ت م0080