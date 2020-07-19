الرياض 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسيعقد وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين اجتماعا وزاريا تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين خلال الفترة 22 - 23 يوليو 2020، وذلك لاستكمال النقاشات المتعلقة بدور التقنيات الرقمية في الاستعداد للتعافي وضمان متانة أقوى للتصدي للأزمات في المستقبل.وسيناقش الوزراء مواضيع الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية التي تركز على الإنسان، وتدفق البيانات، والأمن في الاقتصاد الرقمي، وقياس الاقتصاد الرقمي، والتواصل العالمي.ومن المتوقع أن يعقد كل من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع لإبراز نتائجه، من بينها أجندة الاقتصاد الرقمي في إعلان القادة في قمتهم التي ستُعقد في شهر نوفمبر 2020.وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين www.g20.org.// انتهى //13:44ت م0083