الجزائر 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بإعلان رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد عن خطة الحكومة للتخفيف من الأضرار الاقتصادية والمالية التي لحقت بالشركات الحكومية والقطاع الخاص في الجزائر جراء جائحة "كوفيد-19"، موضحًا بأن الحكومة رصدت ميزانية إضافية بقيمة 65.5 مليار دينار جزائري لهذا الغرض.وأخبرت عن تأجيل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح زيارته للجزائر، بعد أن كان مقرر أن يصل إليها الليلة الماضية للقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية صبري بوقادوم ورئيس البرلمان سليمان شنين.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يوم أمس ، تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في الجزائر الى 22579 إصابة ، بالإضافة إلى تسجيل 11 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات 1068 حالة .وتابعت تطورات الوضع السياسي في تونس بعد استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وشروع الرئيس قيس سعيد في التشاور مع القوى السياسية الممثلة بالبرلمان التونسي لاختيار شخصية تقود الحكومة الجديدة .// انتهى //13:46ت م0084