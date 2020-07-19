اقتصادي / بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 52.91 نقطة
الأحد 1441/11/28 هـ الموافق 2020/07/19 م واس
الكويت 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس
استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الاسبوعية اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 52.91 نقطة ليبلغ مستوى 4993.25 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1.05 % .
وتم تداول كمية اسهم بلغت 159.07 مليون سهم عبر 8579 صفقة نقدية بقيمة بلغت 36.32 مليون دينار كويتي .
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 28.53 نقطة ليبلغ مستوى 4118.72 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.69 % من خلال كمية اسهم بلغت 66.34 مليون سهم تمت عبر 2945 صفقة نقدية بقيمة 4.19 مليون دينار .
كما انخفض مؤشر السوق الاول 65.11 نقطة ليبلغ مستوى 5436.50 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1.18 %من خلال كمية اسهم بلغت 92.72 مليون سهم تمت عبر 5634 صفقة بقيمة 32.12 مليون دينار .
في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 29.42 نقطة ليبلغ مستوى 4099.78 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.71 % من خلال كمية اسهم بلغت 55.45 مليون سهم تمت عبر 2314 صفقة نقدية بقيمة 3.6مليون دينار .
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