الكويت 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واساستهلت بورصة الكويت تعاملاتها الاسبوعية اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 52.91 نقطة ليبلغ مستوى 4993.25 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1.05 % .وتم تداول كمية اسهم بلغت 159.07 مليون سهم عبر 8579 صفقة نقدية بقيمة بلغت 36.32 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 28.53 نقطة ليبلغ مستوى 4118.72 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.69 % من خلال كمية اسهم بلغت 66.34 مليون سهم تمت عبر 2945 صفقة نقدية بقيمة 4.19 مليون دينار .كما انخفض مؤشر السوق الاول 65.11 نقطة ليبلغ مستوى 5436.50 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1.18 %من خلال كمية اسهم بلغت 92.72 مليون سهم تمت عبر 5634 صفقة بقيمة 32.12 مليون دينار .في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 29.42 نقطة ليبلغ مستوى 4099.78 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.71 % من خلال كمية اسهم بلغت 55.45 مليون سهم تمت عبر 2314 صفقة نقدية بقيمة 3.6مليون دينار .// انتهى //14:00ت م0085