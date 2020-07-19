جيزان 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسنفذت جمعية تطوير المؤسسات الخيرية بمنطقة جازان "مطورون" اليوم دورة تدريبية بعنوان " التكامل والتنسيق بين الجهات الخيرية ".وشهدت الدورة 90 مشاركاً ومشاركة من المتخصصين في التدريب والعمل الخيري من مختلف الجهات الخيرية ولجان التنمية والجمعيات الدعوية.وهدفت الدورة لتحقيق التواصل والتنسيق والتكامل بين الجهات العاملة في القطاع الخيري من خلال التعريف بالفرص المتاحة الواجب استثمارها فيما يعود بالفائدة على تلك الجهات ومواجهة التحديات وتفعيل دور المجالس التنسيقية والشراكات المجتمعية واستعراض التجارب الناجحة إلى جانب بحث الرؤى والمقترحات بما يحقق الأهداف المرجوة.// انتهى //14:10ت م0086