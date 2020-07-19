الدمام 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليه 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 676 جولة رقابية، و4 جولات مشتركة مع الجهات المعنية، في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها للتدابير الصحية والاحترازات الوقائية وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية، وتعزيز السلامة والبيئة الصحية للمواطنين والمقيمين.وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 21 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية، و16 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم 923 موقعا، بمشاركة 9542 فرداً ضمن الكوادر البشرية بالنظافة.وأكدت أمانة الشرقية استمرار حملاتها الرقابية التي شملت بلديات المُدن والمحافظات التابعة لها، داعية المواطنين والمقيمين، للتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز 940.// انتهى //14:20ت م0087