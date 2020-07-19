عنيزة 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسعقدت الغرفة التجارية الصناعية في عنيزة، اليوم، اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة عن بعد بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة نزار بن حمد الحركان وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وأعضاء الجمعية العمومية.وجرى خلال الاجتماع استعراض تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الغرفة عن العام المالي 1440هـ، وتقرير المراجعة في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، ومناقشة مشروع الخطة الاستراتيجية والتشغيلية والموازنة التقديرية لعام 1441هـ، إلى جانب تقرير أنشطة الغرفة من ضمنها انتخابات تشكيل مجلس الإدارة لدورته الرابعة، والفعاليات والمناشط التي تخدم قطاع الأعمال.// انتهى //14:23ت م0088