الباحة 28 ذو القعدة 1441هـ الموافق 19 يوليو 2020م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، التقرير السنوي لأعمال ومنجزات المجلس البلدي لأمانة المنطقة .جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم، رئيس المجلس البلدي لأمانة الباحة أحمد بن مسفر آل هادي, وأعضاء المجلس البلدي .واستمع سمو أمير الباحة خلال اللقاء إلى شرح من رئيس المجلس البلدي بمدينة الباحة عن أبرز مهام المجلس وما يقوم به من أدوار ، مستعرضاً التقرير السنوي للمجلس وماتحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية.كما تسلم سموه خلال اللقاء الملف المتعلق بأصحاب المباني الذين يأملون إدخال التيار الكهربائي إلى منازلهم، فيما تم مناقشة العديد من الموضوعات المهة المتعلقة بأعمال ومهام المجلس .وأشاد سمو الأمير حسام بن سعود بما تضمنه التقرير من منجزات التي تصب في خدمة المنطقة وأهلها ، مؤكداً سموه أهمية الدور الكبير للمجلس البلدي في إيصال صوت المواطن واحتياجاته من الخدمات البلدية، بالإضافة إلى تقديم الأفكار التطويرية التي من شأنها الإسهام في تقديم خدمات بلدية أفضل في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله – وفيما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 .حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري .// انتهى //14:25ت م0089