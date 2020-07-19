الخبر 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليه 2020 م واسأزالت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلةً بإدارة رخص البناء ببلدية محافظة الخبر تعديات أحدثها مخالفون على مرافق حكومية في العزيزية، وذلك في إطار حرصها على إزالة المشوهات البصرية والقضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها .وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن المراقبين نفذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد التعديات بها وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، حيث تمت إزالة غرف مستحدثة على مرافق حكومية بالعزيزية، ونفذت الآليات أعمال الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين لها بمشاركة شرطة الخبر .وأكد المهندس الزايدي، أن العمل متواصل على المواقع التي يكثر التعدي عليها ومنها المخططات الحديثة، وذلك لضمان عدم نشوء أي تعدي أو إحداث على الأراضي الحكومية، وعلى من تثبت مخالفته الأنظمة سيكون عرضة للمساءلة من قبل الجهات المعنية، داعياً المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي تعديات من خلال رفع بلاغ عبر تطبيق بلاغات أو من خلال مركز 940 .//انتهى//14:26ت م0090